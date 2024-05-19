Петербургский «Зенит» продолжит борьбу за победу в РПЛ в матче с «Ахматом»

Футбольный клуб «Зенит» встретиться с «Ахматом» в борьбе за шанс выиграть первенство в РПЛ. В преддверии 29-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ), футбольная команда «Зенит» из Петербурга готовится к серьезному испытанию, отправляясь на юг для встречи клубом из Грозного.