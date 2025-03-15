Путин предложил ВСУ сдаться в плен — 1115-й день спецоперации на Украине

Россия с пониманием относится к призыву президента США Дональда Трампа руководствоваться соображениями гуманитарного характера в отношении тысяч украинских военнослужащих, заблокированных в Курской области.
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