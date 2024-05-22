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Закон, порядок, государство

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На военной базе ЮВО созданы условия для защиты военнослужащих от воздействия высоких температур в летнем периоде обучения

На военной базе ЮВО созданы условия для защиты военнослужащих от воздействия высоких температур в летнем периоде обучения

Для личного состава оборудованы места для дополнительного отдыха во время занятий, которые защищены от прямого воздействия солнечных лучей (теневые навесы и палатки).

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