Подробно о главном

10 153 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

Не быть русским

Не быть русским

Случившаяся после начала СВО на Украине новая волна «русской» эмиграции вновь обнажила существующие в нашем обществе противоречия между обществом как таковым и теми, кто долгие годы претендовал на звание властителя умов и культурной «элиты».

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх