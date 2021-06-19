Не все доживут – это правда, но что теперь поделаешь?

Театр абсурдаПолитикаНе все доживут – это правда, но что теперь поделаешь?Началась принудительная вакцинация В Москве ввели обязательную вакцинацию 60% работников сферы услуг.Вернуться к статье21НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьПравославный Коммунист Православный Коммунистдавно пора ! и границы закрыть !Aнатолий РайковРаньше в магазинах слышал и видел,в кассу без очереди протискивается здоровенный детина и показывая удостоверение ветерана Афганца пытается оплатить свои покупки.В ответ слышится,ну и что вы здесь размахиваете своим удостоверением?Мы вас туда не посылали.А хотелось спросить наших путешественников,а какого ))))))) вы все прётесь за границу отдыхать,вас туда кто посылает?А потом требуете чтобы наше правительство за вами выслало самолёт чтобы вас от туда вывезли.Вот ещё одна категория для обязательной вакцинации.Не вакцинируешься?Тогда будьте добры на изоляцию.Я уже дома восьмой год сижу в изоляции.И улицу вижу только в окно на четвёртом этаже.И хотя мне построили пандус от моей двери,я самостоятельно на улицу спустится не в состоянии.Не не кому мне помочь.А вы все вакцинироваться не хотите.При СССР попробовали бы не вакцинироваться.Комментировать
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