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Наталья Орейро снимется в российском фильме вместе с Асмус и Охлобыстиным

Наталья Орейро снимется в российском фильме вместе с Асмус и Охлобыстиным

Премьера назначена на январь 2026 года. фото: Legion MediaЗвезда «Дикого Ангела» Наталья Орейро подтвердила, что будет сниматься в российском фэнтези «Письмо Деду Морозу».

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