🛠 В Алупке завершают ремонт детского сада №12 «Ремонтные работы там завершены на более чем 90%, почти на 100%», — сообщил заместитель главы администрации Ялты Ренард Кутковский.
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🛠 В Алупке завершают ремонт детского сада №12 «Ремонтные работы там завершены на более чем 90%, почти на 100%», — сообщил заместитель главы администрации Ялты Ренард Кутковский.