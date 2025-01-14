Верный друг спасает от мин военных РФ: Трициклу ампутировали лапу, но он снова на службе

Однако однажды произошла трагедия — Трицикл, шедший впереди группы, сам стал жертвой мины. Его оперативно доставили к ветеринару, где ему пришлось ампутировать часть лапы.
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