Путин: на Украине найдется сторона, с которой можно заключить мирный договор

На Украине найдется сторона, с которой можно заключить мирный договор, но необходимо желание Киева. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил в ходе встречи с руководителями мировых информационных агентств на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2024), передает РИА Новости.