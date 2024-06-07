Безопасно отдохнуть у воды можно в парке «Останкино»

Летом в столице будут работать 35 зон отдыха без купания, где можно принимать солнечные ванны. Жители Марфина смогут посетить Дворцовый пруд/Останкинский (между улицами Академика Королева и 1-я Останкинская) и Садовый пруд в парке «Останкино» (ул.