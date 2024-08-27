Наткнулся тут на интересную статью, в которой объясняется сегодняшнее положение с огромным количеством мигрантов в России и других странах.
Стало известно, почему в России столько мигрантов. Все дело в “пакте ООН”
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
НП
Наталья Павлова
"...По сути, он ("пакт") даёт мигрантам такие же права, как и коренным жителям государства, куда они переезжают жить..." Вот только, похоже, у мигрантов, приехавших в Россию, прав оказывается больше, чем у коренных жителей. Ударивший, оскорбивший мигранта россиянин оказывается в тюрьме чаще, чем убивший, избивший до инвалидности, изнасиловавший мигрант.
Ответить
3 час.
Александр Пятнистый
Значит, для начала необходимо отозвать подпись России под этой туалетной бумагой. А затем просто депортировать всех мигрантов с диаспорами. Лишать гражданства, начиная с 2014 года. Не взирая ни на что.
Ответить
3 час.
Nikolay Stepanov
Значит, Путин заинтересован в мигрантах!
Ответить
47 мин.
Свежие комментарии