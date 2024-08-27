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    Значит, Путин заинтересован в мигрантах!Стало известно, п...

Стало известно, почему в России столько мигрантов. Все дело в “пакте ООН”

Стало известно, почему в России столько мигрантов. Все дело в “пакте ООН”

Наткнулся тут на интересную статью, в которой объясняется сегодняшнее положение с огромным количеством мигрантов в России и других странах.

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Комментарии
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НП
Наталья Павлова
&quot;...По сути, он (&quot;пакт&quot;) даёт мигрантам такие же права, как и коренным жителям государства, куда они переезжают жить...&quot; Вот только, похоже, у мигрантов, приехавших в Россию, прав оказывается больше, чем у коренных жителей. Ударивший, оскорбивший мигранта россиянин оказывается в тюрьме чаще, чем убивший, избивший до инвалидности, изнасиловавший мигрант.
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3 час.
Александр Пятнистый
Значит, для начала необходимо отозвать подпись России под этой туалетной бумагой. А затем просто депортировать всех мигрантов с диаспорами. Лишать гражданства, начиная с 2014 года. Не взирая ни на что.
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3 час.
Nikolay Stepanov
Значит, Путин заинтересован в мигрантах!
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47 мин.

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