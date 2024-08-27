Стало известно, почему в России столько мигрантов. Все дело в “пакте ООН”

НП

Наталья Павлова

"...По сути, он ("пакт") даёт мигрантам такие же права, как и коренным жителям государства, куда они переезжают жить..." Вот только, похоже, у мигрантов, приехавших в Россию, прав оказывается больше, чем у коренных жителей. Ударивший, оскорбивший мигранта россиянин оказывается в тюрьме чаще, чем убивший, избивший до инвалидности, изнасиловавший мигрант.