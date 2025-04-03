Ямальские волонтеры, убиравшие мазут в Анапе после крушения танкеров, возвращаются домой. Фото

Ямальские волонтеры завершили миссию по очистке побережья Анапы от мазута. Общими усилиями с командами из других регионов волонтеры вывезли 120 кубометров загрязненного песка, о результатах миссии сообщило окружное правительство.
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