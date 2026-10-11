В Новосибирской области безнадзорный скот привлекает медведей к селам

В одном из округов Новосибирской области специалисты минприроды выявили бесконтрольный выпас скота в охотничьих угодьях и на особо охраняемых территориях, после чего администрации было вынесено предупреждение.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Алкоэксперимент н...
- "Будущее за гармо...
- АБ "Будущее за гармо...
Люблю животных,но таки вопрос о численности медведей пора бы устаканить . Сколь можно терпеть их появление в населённых пунктах и нападения на домашний скот и людей Природа ви этом отношении мудра Жрать нечего -численность сокращается . А нонешние медведи решили обмануть природу и вышли к людям для того ,чтобы решить свой продовольственный вопрос. Но это идёт вопреки природе. Значит численность медведей надо привести к знаменателю