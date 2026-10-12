Челябинская область вошла в топ-10 регионов по заявкам на педчтения

Челябинская область вошла в десятку регионов по числу заявок на IV Всероссийские педагогические чтения «Моя страна — моя Россия»: южноуральские учителя представили 65 из 2 711 работ, поступивших из 75 субъектов страны.
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