"Африканский корпус" оценил шумиху вокруг "американской ЧВК Bancroft в ЦАР": "Блогеры погорячились"

В недавно созданном "Африканском корпусе" Вооружённых сил России оценили сообщения СМИ о стремлении ЧВК Bancroft из США начать работать в ЦАР, а также реакцию главы МИДа Центральноафриканской республики Сильви Байпо-Темон, которая хотя и не знает о таких планах, рассказала об интересе США к размещению в ЦАР оружия и коммуникационного оборудования.