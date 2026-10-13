Посадочный модуль Griffin-1 прошел испытания NASA перед полетом на Луну

Запуск Griffin-1 запланирован на конец 2026 года Посадочный аппарат Griffin-1 компании Voyager Technologies успешно завершил серию испытаний в Лаборатории реактивного движения NASA (JPL) в Калифорнии.
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