АвтоИдеи
Автомобили
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

АвтоИдеи

139 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Татьяна Ермолова
    Гпдд наплевать на законы, нелпгальные перевозчики стоят на автобусных остановках (на самых раз етках) а гпдд проезжае...Депутат Госдумы о...
  • FAKE Латыш
    Может и китайцы подтянули свои машины до какого-то уровня, но явно не для нашего рынка. Цена что на Жигули, что на ки...Чем шокировал и о...
  • Сергей
    А причём здесь Норвежская дорожная инспекция?Глава Госавтоинсп...

За ряд нарушений ПДД машину могут задержать, то есть отправить ее на специализированную стоянку

За ряд нарушений ПДД машину могут задержать, то есть отправить ее на специализированную стоянку

﻿﻿Список причин, по которым автомобиль могут эвакуировать на штрафстоянку, довольно длинный. Например, с 1 сентября в правила дорожного движения были внесены дополнительные изменения, которые требуют эвакуации автомобилей при обнаружении у них серьезных дефектов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх