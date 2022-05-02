Popcaketv

19 подписчиков

Кушанашвили в шоке от улетевшей в Европу Брежневой после ее лицемерия: «Кем надо быть, чтобы отречься от своих корней?» 

Кушанашвили в шоке от улетевшей в Европу Брежневой после ее лицемерия: «Кем надо быть, чтобы отречься от своих корней?» 

Отар Кушанашвили критикует всех звезд, которые как-либо проявляют себя в нынешней обстановке и высказываются о политике.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх