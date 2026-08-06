Под ударами украинских дронов Wildberries отступает в Казахстан. Рискнет ли СБУ устроить там засады? Планы размещения складов в соседней республике маркетплейс вынашивал давно, но атаки ВСУ заставили поторопиться Евгений Берсенев Фото: Ilya Moskovets / Credit: Global Look Press Материал комментируют: Алексей Кричевский Елена Соловьева Пострадавшая от ударов украинских беспилотников компания Wildberries потихоньку перебирается в Казахстан — там уже идет возведение складских помещений общей площадью порядка 260 тыс.
Под ударами украинских дронов Wildberries отступает в Казахстан. Рискнет ли СБУ устроить там засады?
Комментарии
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Анатолий Рябенко
Надо пинать всех кто хоть косым взглядом глянет на Россию. Недавно , например, Япония официально обьявила Россию врагом, так что нечего с ней церемониться и нужно прекратить поставлять ресурсы. Это должно затронуть и другие страны: Казахстан, Киргизию, США и др. которые хамят России.
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1 м.
Сергей Власов
Дроны-то украинские, в смысле привезены из укрохолопитекии, да запущены лапами ублюдков с российскими паспортами и с территории недальней. ГДЕ СМЕРШ И ВОЕННЫЕ ТИБУНАЛЫ? АСЬ?
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1 м.
Александр Каблучко
Сергей Власов
Дроны-то украинские, в смысле привезены из укрохолопитекии, да запущены лапами ублюдков с российскими паспортами и с территории недальней. ГДЕ СМЕРШ И ВОЕННЫЕ ТИБУНАЛЫ? АСЬ?
Абсолютно согласен! Наши недоумки из администрации постоянно будоражат полуторамиллионный город ревом сирен "Ракетная атака". При этом у ВСУ просто нет средств нападения способных преодолеть 1300 км от ЛБС. Зато дроны херячат постоянно, но про них молчат, тревоги не объявляют. Дураку ясно что летят из Жигулевских гор или ближайших заброшенных строений. Их вокруг Самары полно
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1 м.
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