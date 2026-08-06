Под ударами украинских дронов Wildberries отступает в Казахстан. Рискнет ли СБУ устроить там засады?

Анатолий Рябенко Надо пинать всех кто хоть косым взглядом глянет на Россию. Недавно , например, Япония официально обьявила Россию врагом, так что нечего с ней церемониться и нужно прекратить поставлять ресурсы. Это должно затронуть и другие страны: Казахстан, Киргизию, США и др. которые хамят России.

Сергей Власов Дроны-то украинские, в смысле привезены из укрохолопитекии, да запущены лапами ублюдков с российскими паспортами и с территории недальней. ГДЕ СМЕРШ И ВОЕННЫЕ ТИБУНАЛЫ? АСЬ?