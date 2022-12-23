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«Никакой он не кандидат». Леброн Джеймс поздравил Дуэйна Уэйда с попаданием в список номинантов на включение в Зал славы

Звездный форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс поздравил друга и бывшего одноклубника Дуэйна Уэйда с попаданием в список номинантов на включение в Зал славы в 2023 году.

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