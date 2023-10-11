Премьер-министр Республики Сербской отбыл в Москву на форум

Премьер-министр субъекта Боснии и Герцеговины (БиГ) Республики Сербской Радован Вискович отправился в Москву, где примет участие в Международном форуме «Российская энергетическая неделя 2023» по приглашению заместителя председателя правительства Российской Федерации Александра Новака, 11 октября сообщает «Радио и телевидение Республики Сербской».
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