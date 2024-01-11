Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов проверил ремонт котельной «Восточная» в Электростали

Встреча с жителями микрорайона Восточный по вопросу отопления состоялась в Электростали. Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов возглавил собрание, после чего лично проверил ремонт частной котельной, из-за которой без тепла остались десятки домов.
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