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Опубликованы тесты двухъядерного Intel Processor 300 — самый дешёвый и слабый Raptor Lake ...

Опубликованы тесты двухъядерного Intel Processor 300 — самый дешёвый и слабый Raptor Lake ...

Опубликованы тесты двухъядерного Intel Processor 300 — самый дешёвый и слабый Raptor Lake RefreshЯпонское издание PC Watch провело тесты самого младшего представителя обновлённой линейки процессоров Intel Raptor Lake Refresh — модели Intel Processor 300.

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