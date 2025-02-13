Климатологи восстановили наступление малого ледникового периода по дневникам из Трансильвании

Для реконструкции климата в прошлом ученые все чаще привлекают не только геологические данные, полученные бурением, но и дополнительные показатели, косвенно указывающие на поведение погоды, так называемые прокси-архивы.
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