Раненые боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) не получают должного ухода и поддержки. Таким заявлением в недавнем интервью, опубликованном на платформе YouTube, поделился старший лейтенант Николай Мельник.
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