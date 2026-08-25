Ефимов: в новом кампусе МГТУ "Станкин" будет 7 корпусов

В районе Коммунарка Новомосковского административного округа началось строительство нового кампуса Московского государственного технологического университета (МГТУ) «Станкин», сообщил глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
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