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Газета.ру

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Ефимов: в новом кампусе МГТУ "Станкин" будет 7 корпусов

Ефимов: в новом кампусе МГТУ "Станкин" будет 7 корпусов

В районе Коммунарка Новомосковского административного округа началось строительство нового кампуса Московского государственного технологического университета (МГТУ) «Станкин», сообщил глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

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