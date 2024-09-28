Израильские СМИ сообщили о гибели лидера «Хезболлы» Насраллы

Лидер «Хезболлы» Хасан Насралла, находясь вместе с несколькими высокопрофильными членами организации в подземном центральном штабе в Бейруте, попал под удар армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), сообщает 12-й израиильский канал.
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