Акционеру «Ангиолайна» Наталье Лебедевой запретили покидать квартиру ночью

Лебедевой запрещено выходить без письменного разрешения следователя за пределы жилья в период с 22:00 до 9:00, общаться и встречаться с участниками судопроизводства по уголовному делу, использовать средства связи и интернет.
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