Депутат Верховной рады Ярослав Железняк в своем Telegram-канале заявил, что заключенная сделка по недрам между Украиной и США хуже той, что предлагали украинскому президенту Владимиру Зеленскому в феврале.
Железняк: сделка о недрах хуже, чем то, что предлагали Зеленскому в феврале
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
М
Мария
Трамп заявил, что из Украины Пиндостан получит доход, на много превышающий расходы. Самое поразительное, что кастрюли от этого в диком восторге.
Ответить
12 час.
Александр Бабин
США всё время так действуют
Ответить
11 час.
ВТ
Врам Тавризов
Это хуже для нас - любой наш чих на остатки Укры будет предподноситься как ущемление бизнесов США и ЕС - почему молчим против таких дел ? Это надо обговорить обязательно в ходе наших переговоров с Трампом.
Ответить
8 час.
Свежие комментарии