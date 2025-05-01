Железняк: сделка о недрах хуже, чем то, что предлагали Зеленскому в феврале

Трамп заявил, что из Украины Пиндостан получит доход, на много превышающий расходы. Самое поразительное, что кастрюли от этого в диком восторге.

ВТ

Врам Тавризов

Это хуже для нас - любой наш чих на остатки Укры будет предподноситься как ущемление бизнесов США и ЕС - почему молчим против таких дел ? Это надо обговорить обязательно в ходе наших переговоров с Трампом.