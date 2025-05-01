Политика как он...
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Политика как она есть

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  • ВАЛЕРИЙ
    трамп свои труселя меняет реже, чем своих помошников. Похоже, реальность накладывает свой отпечаток на влажные мечты ...Уолтц высказался ...
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    Трамп не наивный! Он обберёт Украину до нитки. Там есть, что взять.Раскрыта просьба ...

Железняк: сделка о недрах хуже, чем то, что предлагали Зеленскому в феврале

Железняк: сделка о недрах хуже, чем то, что предлагали Зеленскому в феврале

Депутат Верховной рады Ярослав Железняк в своем Telegram-канале заявил, что заключенная сделка по недрам между Украиной и США хуже той, что предлагали украинскому президенту Владимиру Зеленскому в феврале.

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Комментарии
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М
Мария
Трамп заявил, что из Украины Пиндостан получит доход, на много превышающий расходы. Самое поразительное, что кастрюли от этого в диком восторге.
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12 час.
Александр Бабин
США всё время так действуют
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11 час.
ВТ
Врам Тавризов
Это хуже для нас - любой наш чих на остатки Укры будет предподноситься как ущемление бизнесов США и ЕС - почему молчим против таких дел ? Это надо обговорить обязательно в ходе наших переговоров с Трампом.
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8 час.
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