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Трамп освоил нейросети: нанесен «ИИ-удар» по Ирану

Трамп освоил нейросети: нанесен «ИИ-удар» по Ирану

НЬЮ-ЙОРК, 31 августа, ФедералПресс. Президент США Дональд Трамп разместил в своей соцсети Truth Social видеоролик, сгенерированный искусственным интеллектом, на котором запечатлены множественные взрывы на иранском острове Харк – ключевом узле нефтяного экспорта Исламской Республики.

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