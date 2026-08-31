Трамп освоил нейросети: нанесен «ИИ-удар» по Ирану

НЬЮ-ЙОРК, 31 августа, ФедералПресс. Президент США Дональд Трамп разместил в своей соцсети Truth Social видеоролик, сгенерированный искусственным интеллектом, на котором запечатлены множественные взрывы на иранском острове Харк – ключевом узле нефтяного экспорта Исламской Республики.
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