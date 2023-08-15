1/3 жителей Таджикистана не могут найти работу на Родине...

Такие же проверки надо делать и для россиян, выяснять, как они живут в условиях дефолта, когда у наебулиной все хорошо, сделать соответствующие выводы и наказать виновных.

valentina sergeeva

Ну так не надо гадить там, где нашли работу, - а работайте! Пока не наглели, - им никто ничего не говорил и не выдворял.