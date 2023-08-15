РЕВИЗОРЫ ОТ РАХМОНА: РОССИИ ГОТОВЯТ НОВУЮ ЛОВУШКУ С МИГРАНТАМИ В Таджикистане объявили о комиссиях, которые будут в крупных городах России изучать условия жизни мигрантов-соотечественников.
1/3 жителей Таджикистана не могут найти работу на Родине...
Комментарии
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igor kim
Такие же проверки надо делать и для россиян, выяснять, как они живут в условиях дефолта, когда у наебулиной все хорошо, сделать соответствующие выводы и наказать виновных.
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3 час.
alik3456 Джексон
Ворон ворону глаз не выколет.
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2 час.
valentina sergeeva
Ну так не надо гадить там, где нашли работу, - а работайте! Пока не наглели, - им никто ничего не говорил и не выдворял.
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2 час.
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