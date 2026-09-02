Эрдоган: Турция сделает всё возможное для урегулирования на Украине

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в переговорах с российским лидером Владимиром Путиным в Бишкеке заявил о готовности Анкары сделать всё возможное для урегулирования на Украине «Мы заявили господину Путину, что готовы сделать всё, что в наших силах, ради мира», — приводит его слова РИА Новости.