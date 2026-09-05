Почему не стоит демонизировать ревность?

Это чувство необязательно указывает на неуверенность в себе. Ревность нередко описывается как сугубо негативное, неправильное чувство, испытывать которое как будто бы никто не имеет права.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- ЛП 15 рабочих совето...
- Е На что он влияет ...
- G На что он влияет ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым