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Царьград

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Скандалом дело не закончится? Певицу Ионову призовут к расплате за странное выступление в Красноярске

Скандалом дело не закончится? Певицу Ионову призовут к расплате за странное выступление в Красноярске

Скандалом и подмоченной репутацией дело не закончится? Певицу Наталью Ионову (известную как Глюк'oZa) призовут к расплате за странное выступление в Красноярске.

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