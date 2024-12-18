В МВД раскрыли распространенную схему мошенников, выманивающих пароль от «Госуслуг»

Злоумышленники авторизуются на сайтах микрофинансовых организаций За десять месяцев 2024 года полицейские получили более 91 тысячи обращений, связанных с мошенническими действиями из-за кражи персональной информации.
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