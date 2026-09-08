How the U.S. Is Targeting Iran's Oil Money

The United States has imposed sanctions on a Turkish investment bank and two subsidiaries, accusing them of helping Iran move oil revenue and providing access to the international financial system as Washington intensifies its campaign to squeeze Tehran.
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