А в это время в фойе РДК «Победа» развернулась экспозиция на тему ВОВ и СВО, где представлена выставка рисунков и книг.
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А в это время в фойе РДК «Победа» развернулась экспозиция на тему ВОВ и СВО, где представлена выставка рисунков и книг.