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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Слот займет дом Клоппа в Мерсисайде, когда возглавит «Ливерпуль» (Mirror)

Об этом сообщает Mirror. Клопп по окончании сезона покинет клуб, и возле особняка в Формби (графство Мерсисайд) стоимостью в 4 млн фунтов были замечены автофургоны – немец уже начинает готовиться к отъезду.

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