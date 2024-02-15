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Россия созвала заседание СБ ООН по "формуле Аррии" по теме борьбы с терроризмом

Россия созвала заседание СБ ООН по "формуле Аррии" по теме борьбы с терроризмом

AP Photo / Eduardo Munoz Alvarez Российские дипломаты объявили о созыве 20 февраля заседания Совета безопасности ООН по "формуле Аррии", посвященного теме негативного влияния односторонних принудительных мер на борьбу с терроризмом.

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