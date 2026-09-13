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Рязанские новости

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Рязанская станция скорой помощи закупает бензин и дизтопливо

Рязанская станция скорой помощи закупает бензин и дизтопливо

Скорая помощь Рязанской области закупит бензин АИ-92 и дизельное топливо для заправки автомобилей.Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Областная клиническая станция скорой медицинской помощи» (ГБУ РО «ОКССМП») объявило о закупке горюче-смазочных материалов.

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