Рязанская станция скорой помощи закупает бензин и дизтопливо

Скорая помощь Рязанской области закупит бензин АИ-92 и дизельное топливо для заправки автомобилей.Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Областная клиническая станция скорой медицинской помощи» (ГБУ РО «ОКССМП») объявило о закупке горюче-смазочных материалов.
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