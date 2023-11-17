В Москве за 13 лет более чем в два раза снизилась младенческая смертность

В Москве за 13 лет удалось сократить младенческую смертность более чем в два раза. Как рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, благодаря комплексному развитию помощи недоношенным детям сейчас в столице выхаживают детей с низкой массой тела практически в 99 процентах случаев.