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Букмекеры обновили котировки на фаворита РПЛ после побед «Зенита», «Спартака» и осечки «Краснодара»

Букмекеры обновили котировки на фаворита РПЛ после побед «Зенита», «Спартака» и осечки «Краснодара»

В РПЛ состоялись матчи восьмого тура.В РПЛ состоялись матчи восьмого тура. «Зенит» обыграл «Локомотив» у себя дома, «Спартак» разгромил «Ростов», «Динамо» с трудом победило «Оренбург», а «Краснодар» сыграл вничью с «Акроном».

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