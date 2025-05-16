НССА будет оказывать услуги санавиации на Ямале до 2026 года

Правительство России определило список из 20 регионов, в которых услуги санавиации будет оказывать единый исполнитель — одно из предприятий Ростеха, а именно — Национальная служба санитарной авиации (НССА).
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