«Ъ»: руководство Всероссийского общества глухих подозревают в хищении

Причиной задержания руководства Всероссийского общества глухих (ВОГ) стали подозрения в хищении. По данным издания «Коммерсантъ», в ВОГ были обнаружены махинации с недвижимостью, принадлежащей организации.
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