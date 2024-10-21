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Пункт-А

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На улице, где астраханка провалилась в кипяток, вновь появилась дыра

На улице, где астраханка провалилась в кипяток, вновь появилась дыра

Опасный участок на Савушкина огородили.Происшествие, в котором серьезно пострадала местная жительница, случилось в мае этого года: на тротуаре под женщиной провалился асфальт, и она упала в яму с кипятком.

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