На улице, где астраханка провалилась в кипяток, вновь появилась дыра

Опасный участок на Савушкина огородили.Происшествие, в котором серьезно пострадала местная жительница, случилось в мае этого года: на тротуаре под женщиной провалился асфальт, и она упала в яму с кипятком.
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