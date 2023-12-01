Работает с именем на английском: Кристина Орбакайте после выхода в цветах украинского флага начала строить карьеру в Европе

Кристина Орбакайте некоторое время назад вышла на сцену шоу «Дуэты» вместе с Игорем Николаевым. По правилам проекта артисты не знают, кто стоит за ширмой, а потом она открывается, и артисты видят друг друга и исполняют одну композицию.
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