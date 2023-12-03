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Русская весна

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Штурм у Работино: псковский десант захватывает опорный пункт ВСУ (ВИДЕО)

Штурм у Работино: псковский десант захватывает опорный пункт ВСУ (ВИДЕО)

Продолжаются активные бои на Запорожском фронте: там штурмовые действия ведёт 76 дивизия ВДВ. В результате одной из операций взят опорный пункт противника: использовав зажигательный боеприпас и закидав гранатами норы, в которых, как крысы, пытались спрятаться боевики ВСУ, десантники вынудили их сдаться.

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