Штурм у Работино: псковский десант захватывает опорный пункт ВСУ (ВИДЕО)

Продолжаются активные бои на Запорожском фронте: там штурмовые действия ведёт 76 дивизия ВДВ. В результате одной из операций взят опорный пункт противника: использовав зажигательный боеприпас и закидав гранатами норы, в которых, как крысы, пытались спрятаться боевики ВСУ, десантники вынудили их сдаться.