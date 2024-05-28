Бартер с инфлюенсерами: инструкция по применению

Плюсы и минусы бартера Бартер в инфлюенс-маркетинге — это про взаимовыгодное сотрудничество, при котором бизнес предоставляет продукцию или услуги блогеру в обмен на рекламу или упоминание в его аккаунте.
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