Зарубин заявил, что ВС России отодвинули ВСУ на 20 км от Лисичанска

Российские военнослужащие отодвинули подразделения украинской армии на 20 км от Лисичанска. Об этом сообщил журналист ВГТРК Павел Зарубин, ссылаясь на доклады военных, которые привел президент России Владимир Путин, видеозапись размещена в Telegram-канале журналиста.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии