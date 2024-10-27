Зарубин заявил, что ВС России отодвинули ВСУ на 20 км от Лисичанска

Российские военнослужащие отодвинули подразделения украинской армии на 20 км от Лисичанска. Об этом сообщил журналист ВГТРК Павел Зарубин, ссылаясь на доклады военных, которые привел президент России Владимир Путин, видеозапись размещена в Telegram-канале журналиста.