Наш эксперт расскажет обо всех плюсах и минусах этого вкусного напитка.фото: freepik.com/kamranaidinovНаверняка вам не раз попадались на прилавках в магазинах бутылочки с надписью «Айран».
Что такое айран, и в чем его польза
Комментарии
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Александр Котов
Водку тоже лучше пить охлажденной, добавить лучше соленый огурец, селедку и черный хлеб. Водка родом из России.
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22 час.
FY
Fesko Yury
Налицо пропаганда исламских продуктов! Кефир, наш, родной, свойственный НАШЕМУ климату, намного полезней и привычнее Славянам. А пропагандонов- на кол! Как врагов всего Славянского!
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4 час.
Борис Иванович Назаров
Господа ! Зто похожа просто на рекламу !1! А так и в правду сказать - это " кажа из топора "!11 - Борис
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3 час.
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