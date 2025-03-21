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Свежие комментарии

  • Борис Иванович Назаров
    Господа ! Зто похожа просто на рекламу  !1! А так и в правду сказать - это " кажа из топора "!11 - БорисЧто такое айран, ...
  • Fesko Yury
    Налицо пропаганда исламских продуктов! Кефир, наш, родной, свойственный НАШЕМУ климату, намного полезней и привычнее ...Что такое айран, ...
  • Михаил Е
    Ну и что, что дешёвая водка кончилась, мухоморы-то никто не отменял. От того и счастье.Финляндию в восьм...

Что такое айран, и в чем его польза

Что такое айран, и в чем его польза

Наш эксперт расскажет обо всех плюсах и минусах этого вкусного напитка.фото: freepik.com/kamranaidinovНаверняка вам не раз попадались на прилавках в магазинах бутылочки с надписью «Айран».

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Комментарии
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Александр Котов
Водку тоже лучше пить охлажденной, добавить  лучше соленый огурец, селедку и черный хлеб. Водка родом из России.
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22 час.
FY
Fesko Yury
Налицо пропаганда исламских продуктов! Кефир, наш, родной, свойственный НАШЕМУ климату, намного полезней и привычнее Славянам. А пропагандонов- на кол! Как врагов всего Славянского!
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4 час.
Борис Иванович Назаров
Господа ! Зто похожа просто на рекламу  !1! А так и в правду сказать - это &quot; кажа из топора &quot;!11 - Борис
Ответить
3 час.
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